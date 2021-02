Especialistas apontam operadoras de celular com melhor custo-benefício no Centro-Oeste

Levantamento realizado pelo Portal de Planos, plataforma especializada em telecomunicações, aponta as operadoras com planos de celular que apresentam o melhor custo-benefício na região Centro-Oeste. A Claro foi a que mais se destacou em planos pós-pago de até R$ 130, enquanto a Vivo saiu na frente em planos controle de até R$ 50.

Foram avaliados os pacotes básicos das operadoras Claro, Vivo, TIM e Oi em Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Distrito Federal, conforme ofertados no mês de janeiro. De acordo com a Anatel, até junho de 2020, toda a população da região Centro-Oeste contava com cerca de 17,7 milhões de telefones celulares com acesso à internet, o que demonstra o alto nível de competitividade neste mercado.

A Claro conta com o melhor custo-benefício por oferecer o uso ilimitado de uma maior quantidade de aplicativos – ou seja, sem descontar da franquia de dados móveis. Essa é uma vantagem interessante, especialmente porque os apps de redes sociais são os mais usados nos celulares.

O plano pós-pago com melhor custo benefício foi o de R$ 119,90 mensais com 15 GB de internet 4G + 15 GB para uso da franquia adicional Extra Play. No entanto, para ter acesso a esses benefícios, o cliente deve assinar um contrato de fidelização válido por 12 meses.

Já a Vivo teve destaque por oferecer a adição de 3,5 GB de dados por apenas R$ 5 para uso em redes sociais nos planos controle de 7,5 GB de internet 4G, que custam R$ 49,99 por mês. Neste caso, a fidelização também é de 12 meses.

“Foram levados em consideração a velocidade de navegação, aplicativos inclusos no plano, fidelização e cobertura”, explica Gabriela Resende, líder de conteúdo do Portal de Planos, plataforma especializada em serviços de telecomunicações e que oferece dicas e soluções para os consumidores economizarem na contratação de serviços das principais operadoras de telefonia móvel do país.

Oi se destaca na fidelização



O pacote básico de telefonia móvel da Oi se destacou na região Centro-Oeste e em todo o Brasil por oferecer benefícios nos planos básicos pós-pago e controle sem exigir uma fidelização de longo prazo com a operadora. Segundo o Portal de Planos, este é um fator importante que deve ser levado em consideração na contratação, pois pode gerar multas se o consumidor rescindir o acordo antes de um ano – em alguns casos, com valores relativamente altos.

Formas de pagamento que permitem descontos em algumas operadoras, como boleto, débito em conta e cartão de crédito, podem implicar em uma fidelização. “Então é necessário estar certo de que vai continuar com determinado plano, avaliando os prós e contras de cada oferta, para que os descontos adquiridos pela forma de pagamento realmente valham a pena”, conclui Resende.