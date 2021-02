Câmara de Goiânia está com atividades presenciais suspensas até quinta (4)

Para reforçar as medidas de contenção da pandemia de Covid-19, a Câmara de Goiânia suspendeu todas as suas atividades presenciais entre os dias 25 de fevereiro e 4 de março. Nesse período, a sede do Poder Legislativo passará por limpeza e desinfecção. As medidas foram estabelecidas em portaria.

A suspensão das atividades legislativas e administrativas foi anunciada na manhã desta quarta-feira (24) pelo presidente da Câmara de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patriota), a princípio até a próxima terça-feira, dia 2. Policarpo, no entanto, acatou a íntegra das recomendações do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina (SESMT) do Legislativo e ampliou a suspensão para 8 dias.

As atividades serão retomadas na sexta-feira, dia 5, em meio expediente e com quadro de pessoal reduzido. O Plenário retoma as Sessões Ordinárias em 9 de março – presenciais, com possibilidade de participação remota dos vereadores. As unidades administrativas funcionarão com 30% da capacidade de ocupação (das 7 horas às 13 horas) e os gabinetes, com 50%.