Goiânia recebe capacetes Elmo da Fieg para combate à pandemia

A Secretaria de Saúde de Goiânia recebe nesta sexta-feira (26), na Maternidade Dona Íris, Vila Redenção, dez capacetes Elmo, doados pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi).

O equipamento de respiração assistida ajuda no tratamento de pessoas com quadros leves ou moderados de Covid-19, evitando a intubação. Desenvolvido por pesquisadores do Ceará, o capacete pode diminuir em até 60% a necessidade de internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por ser vedado, ele também evita proliferação de partículas do vírus, garantindo maior segurança aos profissionais de saúde.

“Toda ajuda é valiosíssima nesse momento de combate à pandemia, e a secretaria só tem a agradecer à Fieg por essa doação que vai, sem dúvida, ajudar a salvar vidas”, afirma o secretário Durval Pedroso.