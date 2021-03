Aparecida e cidades da região metropolitana promovem isolamento social por sete dias

Foi publicado no final da tarde deste sábado, 27, no Diário Oficial Eletrônico de Aparecida de Goiânia, a Portaria N° 012 GAB/SMS, que estabelece orientações operacionais em atenção às medidas de enfrentamento da pandemia. O documento promove o isolamento social na cidade.

Conforme a portaria, a partir da próxima segunda-feira, 01 de março, todas as atividades econômicas deverão ficar fechadas por sete dias no município, salvo serviços essenciais e demais exceções. A medida, que foi adotada com o objetivo reduzir a transmissão e contágio da Covid-19 e evitar o colapso no sistema de saúde da cidade, foi tomada em conjunto com todas as cidades da Região Metropolitana de Goiânia (RM) e conta com o apoio do governo do Estado, das entidades do setor produtivo e do Fórum Empresarial Goiás.

Confira o que abre e fecha em Aparecida de Goiânia

Estão proibidas por sete dias as atividades em:

academias;

missas, cultos, celebrações e reuniões coletivas;

feiras livres;

comércio não essencial: lojas de roupas, calçados, acessórios entre outros.

Podem funcionar:

farmácias e drogarias;

atendimento de urgência e emergência;

unidades de psicologia, psiquiatria, fisioterapia, nutrição e reabilitação; de hematologia e hemoterapia; de oncologia, neurocirurgia, cardiologia e neurologia intervencionista, pré-natal e de terapia renal substitutiva; além de emergências odontológicas;

clínicas de vacinação e clínicas de imagem;

serviços de testagem para COVID-19;

unidades públicas e privadas de atendimentos ambulatoriais e especialidades em saúde de instituições de ensino superior, com atendimento em 50%, mediante agendamento;

cemitérios e funerárias;

distribuidores e revendedores de gás, água e de combustíveis;

supermercados, hipermercados e mercearias;

açougues e peixarias;

laticínios e frios;

frutarias e verdurões;

hotéis, pousadas e correlatos, mediante autorização emitida pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia;

restaurantes e lanchonetes – somente para retirada no local ou na modalidade delivery;

panificadoras, padarias e confeitarias – somente para retirada no local ou na modalidade delivery;

autopeças, exclusivamente na modalidade delivery, mantendo-se presencialmente o quantitativo de 50% dos funcionários;