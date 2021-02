Prefeitura anuncia novo decreto contra a Covid-19

Neste sábado (27) o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou o decreto de número 1.646-2021 que define quais são as atividades econômicas que estão liberadas para funcionamento e quais estão suspensas a partir desta segunda-feira (1º de março).

A adoção de medidas mais restritivas tem como objetivo conter o avanço do coronavírus na capital goiana. As determinações valem do dia 1º (segunda-feira) até o próximo dia 7 de março e permitem apenas o funcionamento de serviços considerados essenciais.

Atividades e serviços suspensos ou com restrições

– Academias;

– missas, cultos, celebrações e reuniões coletivas

– feiras livres

– comércio não essencial: lojas de roupas, calçados, acessórios, entre outros

Permanecem funcionando

– estabelecimentos de saúde relacionados à atendimento de urgência e emergência

– atendimentos de emergências odontológicas; farmácias e drogarias; clínicas de vacinação; clínicas de imagem; serviços de testagem para covid-19

-distribuidores e revendedores de gás e de combustíveis

– estabelecimentos de comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios, tais como supermercados, hipermercados e mercearias

– hospitais veterinários e clínicas veterinárias, incluindo os estabelecimentos comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios e de higiene para animais

– agências bancárias e casas lotéricas

– serviços de call center, restritos às áreas de segurança, alimentação, saúde, telecomunicações e de utilidade pública

– segurança pública e privada – empresas e pessoas do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana

-empresas privadas de transporte, incluindo as de aplicativos, locadoras de veículos, táxis, transportadoras, motoboy e delivery

– restaurantes e lanchonetes localizados às margens de rodovia, sendo permitida a utilização de mesas e cadeiras no limite máximo de 30% de sua capacidade de pessoas sentadas.

Confira o decreto na íntegra.