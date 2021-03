Central Covid-19 começa a fiscalizar cumprimento do decreto

A Central Covid-19 começa a fiscalizar nesta segunda-feira (1/3), o cumprimento do Decreto Nº 1.646, de 27 de fevereiro de 2021, que suspende as atividades não essenciais por 7 dias no município. A medida é mais uma ação da Prefeitura de Goiânia no enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e suas variantes.

A ação terá 13 equipes durante o dia e três no período da noite, envolvendo Vigilância Sanitária (Visa), Secretaria de Planejamento Urbano de Habitação (Seplanh), Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e Guarda Civil Metropolitana (GCM). O patrulhamento percorrerá vários bairros da capital para verificar se os estabelecimentos não essenciais estão cumprindo a ordem de fechamento. Também haverá abordagem para averiguação dos protocolos de segurança sanitária nos locais em que o funcionamento está permitido.