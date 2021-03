Goiânia começa a vacinar idosos a partir de 78 anos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dá início, nesta terça-feira (2/3), à vacinação dos idosos a partir de 78 anos. Cerca de 9 mil pessoas devem receber a primeira dose do imunizante. A logística compreende a divisão do grupo em dois dias (2 e 3/3), por ordem alfabética, com aplicação em oito pontos de vacinação. O atendimento será feito em cinco escolas municipais e três drive thru, das 8h às 17h.

A nova etapa da campanha inclui um ponto de drive thru no Shopping do Cerrado, estrategicamente escolhido para ampliar a zona de atendimento à população das regiões Oeste, Sudoeste e Central. A imunização se dá sem a obrigatoriedade de agendamento demandando, apenas, que o idoso leve cópias dos documentos pessoais e comprovante de endereço, agilizando o cadastro e registro da aplicação para controle.

Vacinação dos idosos a partir de 78 anos:

02/03 – idosos a partir de 78 anos com iniciais de A a J

03/03 – idosos a partir de 78 anos com iniciais de K a Z

Confira a lista dos locais de vacinação para os idosos com idade igual ou superior a 78 anos:

Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo, Goiânia – GO

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante.

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais, Goiânia – GO

Região Sul: Escola Rotary Goiânia Oeste

Endereço: Rua C-118, nº 389, Qd. 238, Lt. 19 – Jardim América, Goiânia – GO

Postos com atendimento na modalidade drive-thru para idosos com idade igual ou superior a 78 anos:

Shopping Passeio das Águas

Endereço: Avenida Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1

Endereço: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário.

Shopping Cerrado

Endereço: Av. Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário