Detran-GO reserva 5% das vagas do programa CNH Social para PCDs

Pensando na inclusão social das Pessoas com Deficiências (PCDs), o Detran-GO reserva 5% das vagas do programa CNH Social para esse público. São oportunidades para quem sonha em tirar a primeira habilitação para dirigir carro ou motocicleta ou adicionar categoria gratuitamente. Para se inscrever, é preciso ter inscrição ativa no CadÚnico, idade igual ou superior a 18 anos e sabe ler e escrever.

As inscrições da 3ª etapa estão abertas até o dia 17 de março, exclusivamente pelo site (www.detran.go.gov.br). São oferecidas 3 mil vagas nas categorias Urbana, Rural e Estudantil, sendo 5% delas reservadas para PCDs.

Para se inscrever, basta acessar o site do Detran-GO, abrir a aba “CNH Social”, clicar em “Inscrição” e preencher os dados solicitados. A lista com o nome dos classificados dentro do limite de vagas deve ser divulgada no dia 23 de março, exclusivamente, no site do Detran-GO. Por isso, é importante que os inscritos fiquem atentos para não correrem o risco de perder a oportunidade.

Cada pessoa poderá se candidatar em apenas uma das modalidades do programa. Os contemplados recebem isenção de taxas, curso teórico e prático e até três retestes gratuitos.