Jataí fecha comércio e proíbe circulação de pessoas a partir das 21h

A prefeitura de Jataí anunciou um novo Decreto Municipal de n°. 0057 nesta terça-feira (01). Fica decretada a suspensão total das atividades não essenciais e da circulação de pessoas e veículos particulares a partir das 21h desta quarta-feira 03/03.

A prefeitura vai contar com o órgão de Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal, Polícias Civil e Militar para fiscalizar o cumprimento das normas do decreto.

Fica estabelecido que:

• Restaurantes, lanchonetes, pit dog e similares, funcionam na modalidade delivery (apenas entrega em domicílio), até as 00:00h, estão inclusos também nessa restrição os restaurantes e lanchonetes no trecho urbano da BR-158;

• Escritório de advocacia e contabilidade, deverão trabalhar com redução em 50% da capacidade, priorizando o trabalho remoto;

• A partir das 21h, fica terminantemente proibida a circulação de veículos (automotor, ciclomotor, tração humana ou animal), bem como a locomoção de qualquer cidadão no território do Município de Jataí;

• Fica proibida a formação de aglomeração em residências particulares, inclusive, de pessoas da mesma família que não coabitem, independentemente do número de pessoas;

• A partir das 21h, fica terminantemente proibido o estacionamento de veículos nas ruas, praças e avenidas centrais da cidade, sob pena de remoção compulsória do veículo do local, cujas despesas de translado (guincho e pátio) serão suportadas pelo proprietário/responsável do veículo infrator, sem prejuízo das demais cominações legais pertinentes, salvo, motivo devidamente justificado à autoridade.