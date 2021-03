Pit dogs e atividades essenciais nos mercados passam por mudanças

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), revogou nesta segunda-feira (1/3) a Portaria 032 de 2021. Segundo o novo documento 034 de 2021, que será publicado no Diário Oficial, atividades essenciais nos mercados municipais, pit dogs, food trucks e similares poderão funcionar na modalidade delivery e entrega no local, exceto no camelódromo da Rua 4 A, no Centro. A medida já está valendo desde dia 1º de março de 2021.

Feiras livres e especiais, Mercado Aberto e bancas de revistas permanecem com as atividades suspensas por sete dias. Além disso, os cursos profissionalizantes do Sine Municipal Goiânia poderão ser realizados exclusivamente na modalidade de teleaula e os atendimentos somente por meio de agendamento.

São considerados serviços essenciais: saúde, inclusive veterinários e odontológicos, farmácias, supermercados, cemitérios, funerárias, distribuidoras de água, revendedoras de gás e combustível, peixarias, verdurões, frutarias, dentre outros.

O período de validade da portaria será reavaliado antes do seu término e poderá ser prorrogado automaticamente por igual período, de acordo com a situação epidemiológica no momento da avaliação.