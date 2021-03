Coca-Cola promove conexões especiais e convida brasileiros a se abrirem para o melhor de cada refeição

Há mais de 100 anos a Coca-Cola ajuda a criar conexões verdadeiras em torno das refeições. Como nem sempre as pessoas reconhecem o quão importante são esses momentos diários ao lado da nossa família e amigos, a marca mostra que não precisamos de motivos especiais para celebrar quando estamos juntos de quem amamos.

“Gostaríamos que as pessoas refletissem sobre a importância desses pequenos momentos do dia a dia em torno da mesa, que muitas vezes passam despercebidos, mesmo sendo tão importantes. No final, estamos fazendo um grande convite para tornarmos cada dia, um dia mais especial, que tenha um novo sabor, sempre ao lado de uma Coca-Cola”, conta Marina Rocha, diretora de Marketing de Coca-Cola no Brasil.

O filme “Todo dia um dia especial”, lançado ontem em canais de TV e nas plataformas digitais da marca, faz parte do movimento “Abertos pro melhor” e convida o público a reconhecer as razões especiais do cotidiano para estar junto de quem se gosta. Assista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=wdz9XlFOGL4

A campanha conta também com um calendário festivo, que sugere a comemoração de pequenos momentos especiais, como o “Dia oficial da família que escolhemos”, “Dia do novo chefe no Comando” e “Dia de comer juntinhos à distância”. O intuito é que isso sirva de inspiração para que as pessoas criem suas próprias datas, reconhecendo os motivos para celebrar que fazem parte de suas rotinas.

“A nossa ideia é mostrar que todos os dias podem ser especiais e merecem ser comemorados. Tudo fica mais legal quando estamos abertos ao novo e, mais do que nunca, esse é um pensamento que vale para as nossas vidas”, diz Edgard Gianesi, diretor de criação executivo da DAVID, agência responsável pelo projeto.