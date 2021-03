Governo de Goiás suspende recadastramento de aposentados e pensionistas do serviço público estadual por tempo indeterminado

O Governo de Goiás, por meio da Goiás Previdência, suspende o recadastramento anual obrigatório (prova de vida) dos inativos e pensionistas do Poder Executivo, Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás, a partir desta quarta-feira (03/03), por prazo indeterminado. A determinação consta na Portaria de nº 271, de 1º de março de 2021, por prazo indeterminado.

A medida se deu em razão do cenário de emergência na saúde pública no Estado de Goiás, devido à disseminação do novo coronavírus. Também considerou as determinações editadas no Decreto nº 9.819, de 27 de fevereiro de 2021, que autoriza a adoção do regime de teletrabalho, observando as recomendações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), bem como a classificação da situação das regiões de saúde estaduais divulgadas no Painel Covid-19 da SES.

Segundo o presidente da Goiás Previdência, Gilvan Cândido da Silva, a suspensão do recadastramento anual obrigatório faz parte das ações do Governo do Estado para preservar a vida tanto do segurado, quanto dos colaboradores da previdência e dos postos de atendimento do Ipasgo e Vapt-Vupt, parceiros desse trabalho, num momento em que as autoridades de saúde acusam o surgimento de novas variantes do coronavírus, com maior probabilidade de transmissão, e, consequentemente, maior número de casos, internações e mortes.

Gilvan reitera que a decisão veio da necessidade de estabelecer novas medidas sanitárias, com isolamento mais severo, para conter a elevação do número de casos de contaminação pela Covid-19. “Estamos fazendo a nossa parte. A suspensão da prova de vida será por tempo indeterminado e nossos segurados não serão penalizados em seus recebimentos. Não haverá bloqueio do pagamento de seus benefícios até que possamos retomar, com segurança, o serviço de recadastramento”.

Segundo o diretor de Militares e Relacionamento com o Segurado, José Lemos da Silva Filho, a Goiasprev desenvolve junto à Gerência de Cadastro, Auditoria e Junta Médica Previdenciária e Gerência de Tecnologia e Relacionamento com o Segurado, novos mecanismos para que o recadastramento venha acontecer de forma segura e eficiente, trazendo comodidade aos segurados da previdência estadual.

A diretoria da entidade esclarece ainda que todas as informações sobre o recadastramento serão publicadas nos canais de comunicação da Goiás Previdência, de forma responsável e sem prejuízo para seus beneficiários.