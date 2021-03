Prefeitura já registrou 3.165 cadastros para o Renda Família

Lançado no dia 22 de fevereiro, o programa Renda Família já recebeu 3.165 inscrições. A iniciativa da Prefeitura de Goiânia visa reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, amparando famílias residentes na capital em situação de vulnerabilidade. O auxílio no valor de R$ 300 terá a vigência de seis meses e será creditado a cada 30 dias, tendo como referência a data do primeiro a data do primeiro depósito.

Até o momento, 48 cadastros foram deferidos e os cartões serão entregues nos próximos dias. Outros 3080 estão em análise e 37 possuem informações pendentes. Somente nesta semana, o site da Prefeitura de Goiânia registrou mais de 400 mil visualizações da página, com até 700 usuários simultâneos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março, pelo link: https://www.goiania.go.gov.br/renda-familia/

O valor será disponibilizado em um cartão que será entregue no endereço do imóvel indicado na inscrição e preferencialmente para a mulher indicada no cadastro. O benefício alcançará cerca de 24 mil famílias e deve ser usado para a aquisição de alimentos como arroz, feijão, macarrão, entre outros suprimentos, movimentando o comércio local e ajudando a recuperar a economia da capital.

Critérios

Para ter acesso ao programa é preciso ter idade superior a 18 anos, residir em imóvel cujo valor venal seja de até R$ 100 mil, que todos os moradores da família estejam sem fonte de renda (emprego formal – CLT, agente público, aposentado/ pensionista, com exceção ao Bolsa Família), que a família tenha um único imóvel e que não possua MEI ativo.

Como se inscrever

Basta preencher o formulário no site da Prefeitura de Goiânia, apresentar a documentação requerida, concordar com o Termo de Aceite e aguardar análise da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Para preencher o cadastro é necessário ter em mãos o número da inscrição cadastral do imóvel e CPF de todos os residentes.

Depois, basta criar usuário e senha clicando em “Cadastre-se agora mesmo”, preencher o formulário e concordar com o Termo de Aceite. A tramitação do processo pode ser acompanhada também pela Internet, por meio do login e senha criados no ato da solicitação. Também é possível agendar no site da prefeitura uma data e horário para atendimento presencial em unidade Atende Fácil.