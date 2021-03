Ferrovia Norte-Sul inaugura novo trecho em Goiás

O vice-governador Lincoln Tejota participa, nesta quinta-feira (04), da inauguração de trecho de 172 km a ser liberado na Ferrovia Norte-Sul (FNS), entre São Simão (GO) e Estrela D’Oeste (SP), com presença do presidente Jair Bolsonaro.

Na solenidade, Lincoln Tejota representa o governador Ronaldo Caiado, que se recupera de uma infecção. O evento será realizado no terminal localizado no Parque Industrial de São Simão, com presenças do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e de representantes da Rumo, maior concessionária de ferrovias do País.

O trecho da Ferrovia Norte-Sul é operado pela Rumo, que arrematou, em março de 2019, os tramos central e sul. Com duração de 30 anos, o contrato compreende 1.537 quilômetros entre Porto Nacional (TO) e Estrela D’Oeste (SP), que estarão 100% operacionais até o fim de julho de 2021.

O terminal teve custo de construção de mais de R$ 80 milhões e poderá movimentar mais de 5,5 milhões de toneladas por ano de soja, milho e farelo de soja, o que equivale a 80 mil caminhões, anualmente.

A capacidade estática do espaço é de 42 mil toneladas, dividida em seis silos, descarga rodoviária de 850 toneladas/hora (20 mil toneladas/dia) e carregamento ferroviário de 3 mil toneladas/hora. As obras tiveram início em agosto de 2020 e já estão concluídas.