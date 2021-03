Anápolis decreta fechamento dos serviços não essenciais por 10 dias

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) informou na tarde desta quinta-feira, 04, o fechamento dos serviços não essenciais por um período de 10 dias. O decreto excepcional foi anunciado para evitar colapso da saúde e começa a valer nesta sexta-feira, 05, a partir das 19 horas.

Na manhã desta sexta-feira, dos 60 leitos de UTI destinados a pacientes com a Codiv-19, 55 estão ocupados. Nas enfermarias, das 87 vagas apenas 63 estão ocupados. O prefeito declarou que na região macro-norte, com 60 municípios, não têm mais vaga de UTI para tratamento da Covid-19.

Irão funcionar no município:

os serviços na área da saúde, urgências e emergências;

farmácias e drogarias;

clínicas de vacinação;

indústrias alimentícias e de produção de medicamentos;

gêneros alimentícios: como supermercados, açougues e verdurões;

cemitérios e funerárias;

revendedores de combustíveis, gás e água;

agências bancárias e lotéricas;

segurança pública e privada;

restaurantes, pit dogs e pizzarias apenas pelo sistema de delivery.

Novas cepas

De acordo Roberto Naves, Anápolis já tem transmissão comunitária das novas cepas do vírus da Covid-19, em especial a variante inglesa e a do Amazonas, e elas tem alterado o perfil dos pacientes. “Nos últimos sete dias, houve um aumento de 325% do número internações com pacientes com menos de 60 anos”, disse.