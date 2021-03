Prefeitura de Goiânia abre credenciamento de profissionais para UTI

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), divulga, nesta sexta-feira (5/3), o edital de credenciamento de profissionais de níveis médio e superior para atuação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O chamamento é destinado a médicos, especialistas em áreas diversas, além de técnicos e profissionais de nível médio. Os interessados devem entregar a documentação exigida até a próxima segunda-feira (8/3). O credenciamento prevê início imediato.

O edital contempla Médicos Plantonistas Hospitalares (UTI e Enfermaria), Especialistas em Saúde (Enfermeiro, Biomédico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Odontólogo Hospitalar), Técnico em Saúde (Técnico em Enfermagem e Técnico em Laboratório) e Profissionais de Saúde – Nível Médio (Maqueiro, Técnico em Nutrição e Técnico em Farmácia). Os profissionais credenciados atenderão usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atuando no enfrentamento da Covid-19 em unidades da rede própria, conveniada e/ou credenciada à SMS, exclusivamente enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública.

O link com a documentação necessária constará no edital que será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (5/3). Os documentos serão recebidos nos dias 06, 07 e 08 de março, das 8h às 17h, na Gerência de Contratos e Convênios da SMS. Endereço: Paço Municipal – Avenida do Cerrado, n° 999 – Bloco D, 2º andar, Parque Lozandes – Goiânia – GO.