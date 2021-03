Credenciamento de profissionais para UTI e enfermaria segue até segunda

Reconhecendo a gravidade do cenário epidemiológico e a necessidade de ações rápidas de enfrentamento, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue com o credenciamento de até 560 novos profissionais para atuação em UTIs e enfermarias de Covid-19. O processo possibilita a abertura de novos leitos para tratamento exclusivo da doença, considerando o agravamento dos casos e ocupação próxima aos 100% nas unidades reguladas pelo município. Iniciado nesta sexta-feira (6/3), o credenciamento segue neste domingo (7/3), até às 17h, bem como nesta segunda-feira (8/3), das 8h às 17h, no Paço Municipal.

O Edital de Chamamento Público nº 001/2021 foi publicado na edição de sexta-feira (5/3) do Diário Oficial do Município (DOM) e contempla médicos plantonistas hospitalares (UTI e Enfermaria), especialistas em Saúde (enfermeiro, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, odontólogo hospitalar), técnico em Saúde (técnico em enfermagem e técnico em laboratório) e profissionais de Saúde – nível médio (maqueiro, técnico em nutrição e técnico em farmácia). Os salários variam de R$ 2.200,00 e R$ 15.688,76, conforme categoria profissional.

O atendimento aos interessados teve início na manhã de sábado (6/3), na área externa do Bloco F do Paço Municipal de Goiânia. Com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Secretaria Municipal de Administração (Semad), a SMS montou um grande esquema de trabalho para receber a documentação dos candidatos, permitindo que tudo ocorra de forma tranquila e organizada. A própria escolha do espaço físico para o atendimento foi estrategicamente pensada em evitar aglomeração em locais fechados, prezando pela adequação às determinações de biossegurança.

Fluxo de atendimento

Importante destacar que a adesão dos profissionais inclui pessoas que já atuam no enfrentamento à pandemia, tanto no setor privado quanto público. Isso significa adequação aos seus horários de plantão, o que pode ocasionar aglomerações pontuais. Entretanto, as equipes foram orientadas a organizar o público atendido de forma a dispersar filas, assegurando o distanciamento e, acima de tudo, a segurança dos candidatos. Ademais, graças às campanhas de vacinação contra a Covid-19 na capital e Entorno, esses profissionais vêm recebendo doses do imunizante. Somente na capital, 50.955 trabalhadores da saúde receberam a primeira dose, enquanto 28.092 receberam o reforço.

Ainda, é importante frisar que o credenciamento do profissional deve atender aos requisitos descritos em edital, bem como a providência da documentação completa.

Até a manhã deste domingo (7/3), candidatos pontuaram dificuldades relacionadas à emissão de certidão negativa junto à Receita Federal devido a problemas de acesso que, de fato, já foram solucionados.

Os documentos serão recebidos hoje (7/3), até às 17h, e amanhã (8/3), das 8h às 17h, no Paço Municipal – Avenida do Cerrado, n° 999 – Bloco F (área externa), Parque Lozandes – Goiânia – GO. O interessado pode acompanhar a publicidade dos encaminhamentos do processo, no site http://www.saude.goiania.go.gov.br/.