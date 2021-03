Ceasa lança campanha pelo fim do assédio verbal no mercado

Cerca de 25% dos trabalhadores da Ceasa Goiás são mulheres, ainda assim, o público feminino sofre com o assédio verbal dentro do entreposto de Goiânia. Por isso, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o presidente Lineu Olímpio lançou a campanha: “Deixe a mulher em paz na Ceasa Goiás”, que contou com a distribuição de panfletos, chocolates e brindes para as trabalhadoras e visitantes do mercado. A ação da Ceasa vem dentro da proposta do Governo de Goiás que, principalmente em tempo de pandemia, tem sido incansável nas campanhas pelo fim da violência contra a mulher no estado.

Para orientar o público feminino a respeito de como agir em caso de assédio, e para alertar o masculino sobre o que é ou não caracterizado como crime, foram distribuídos mais de mil folders nas dependências e portarias da Ceasa. “Muitas vezes o homem comete um crime sem ter ciência disso, daí nossa ideia de fazer o material explicativo sobre as diversas modalidades de assédio e violência contra a mulher”, afirmou o presidente Lineu Olímpio. A campanha é composta ainda por cartazes e postagens nas redes sociais da companhia, tudo em prol de mais dignidade e segurança para a mulher que passa pela companhia.