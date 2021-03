Concessionárias da RMTC anunciam mais ônibus em circulação

Por meio de nota as concessionárias da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) informaram que a partir desta segunda-feira, 08, mais 174 ônibus vão rodar, além dos 826 veículos da frota normal.

Em nota, a RMTC explica que “estes veículos são da frota extra e da frota reserva, que passaram por uma completa revisão nos últimos dias”. A empresa diz está cumprindo o que foi determinado pelo Decreto 1.757 editado neste domingo, 07, pela Prefeitura de Goiânia.

De acordo com o decreto publicado os ônibus do transporte coletivo de Goiânia e Aparecida de Goiânia só podem circular com passageiros sentados. A medida visa reduzir o risco de contaminação por Covid-19.

Confira a nota:

As concessionárias da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) são parceiras da sociedade e do poder público no combate à pandemia e estão cumprindo o que foi determinado pelo Decreto 1.757 editado neste domingo pela Prefeitura de Goiânia. Essa parceria se estende à fiscalização que está sob a responsabilidade da Guarda Municipal, Polícia Militar e Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo (CMTC).

Além dos 826 veículos já disponibilizados na frota de soltura, conforme Boletim do Transporte divulgado diariamente, foram acrescidos ao sistema, de acordo com o que foi determinado pelo órgão gestor, mais 174 ônibus, que estão rodando normalmente. Estes veículos são da frota extra e da frota reserva, que passaram por uma completa revisão nos últimos dias por dezenas de profissionais que trabalharam, dedicados, para atender à população.

As empresas continuam trabalhando para inserir novos veículos no sistema durante os próximos dias.

Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (SET)