Vapt Vupt de Catalão e Cristalina têm serviços suspensos

Seguindo determinação de decretos municipais que estabelecem novas regras de isolamento social, as unidades Vapt Vupt localizadas em Campos Belos, Catalão e Cristalina estão com os atendimentos presenciais suspensos.

A agência de Catalão tem previsão de abertura a partir do dia 15 de março. Já em Campos Belos a estimativa de retorno dos atendimentos é para o próximo dia 21. Em Cristalina, o decreto se estende até 19 de março, mas será reavaliado semanalmente pelas autoridades locais.

Os usuários que tinham atendimento marcado para o período de suspensão do funcionamento das unidades devem aguardar o retorno dos serviços presenciais para reagedamento.

Goiânia e Região Metropolitana

As agências da capital e da Região Metropolitana de Goiânia continuam em funcionamento com exceção da unidade do Shopping Bougainville. A equipe do Vapt Vupt informa que entrará em contato com os usuários que estavam com horário agendado para remarcar em outras agências do Programa que estão em funcionamento na Região.