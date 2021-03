Goiás recebe mais 69,8 mil doses da CoronaVac

O Governo de Goiás recebeu, nesta terça-feira, 09, uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde com 69.800 doses da CoronaVac. Os imunizantes estão previstos para chegar às 18h45 em um voo comercial no Aeroporto Internacional de Goiânia. Após o desembarque, as doses seguirão para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, também na capital, onde serão recebidas pelo secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, que concederá entrevista coletiva à imprensa no local.

Os imunizantes serão destinados a idosos com idade igual ou superior a 75 anos. Cerca de 34 mil goianos receberão as duas doses necessárias. Caso os municípios já tenham vacinado todas as pessoas deste grupo, poderão reduzir, gradativamente, a faixa etária, seguindo determinação do governador Ronaldo Caiado de priorizar a população idosa.

Após conferência da remessa, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) inicia, ainda nesta semana, a distribuição das vacinas para todas as 18 Regionais de Saúde, que repassarão as vacinas aos municípios.