Prefeitura de Aparecida estrutura novos leitos hospitalares exclusivos para Covid-19

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está estruturando 106 novos leitos hospitalares exclusivos para atendimento de pacientes com a Covid-19. São 20 novas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s) no Hospital Municipal de Aparecida (Hmap) e 86 enfermarias no Centro Municipal de Especialidades, que ficam prontos e entram em funcionamento conforme as necessidades do município. Mais de 40 leitos já começaram a funcionar este mês. Com as novas vagas, a cidade poderá ofertar um total de 320 leitos hospitalares para pessoas infectadas com o novo Coronavírus que chegam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) precisando de internação.

“Alarmado com as taxas de ocupação de leitos hospitalares beirando a 90% por dias seguidos e apavorado com a possibilidade de não ter como salvar vidas que poderiam ser poupadas caso recebessem atendimento adequado, pedi para que as pessoas fizessem a parte delas. Implorei aos aparecidenses para que não aglomerassem. Hoje, como prefeito, contribuo com a parte que cabe ao poder público e estruturo 100 novos leitos. Porém, lembro que se vocês não ajudarem, ainda perderemos muitos pais, avós e filhos. Um descuido bobo pode custar a vida de quem você ama”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

O secretário Municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, relembrou as principais estratégias de enfrentamento à Covid-19 adotadas na cidade: “Desde o início buscamos o equilíbrio entre as necessidades econômicas e de saúde. Investimos na testagem em massa, no monitoramento dos doentes pela Central de Telemedicina, exames laboratoriais a cada 48h e empréstimos de oxímetros. Abrimos também 240 leitos hospitalares. Tudo isso nos proporcionou superar a primeira onda de forma mais segura. Porém, hoje enfrentamos o pior momento da pandemia. As novas linhagens do Coronavírus são mais transmissíveis e agressivas. Precisamos da compreensão e empatia de todos, caso contrário tudo o que fizermos não será suficiente”.

Atendimentos em Aparecida

O secretário também orientou a população sobre como proceder em caso de sintomas: “Se você estiver se sentindo mal, procure imediatamente uma unidade de saúde. Temos três UPA’s e 40 UBS’s abertas para pacientes com sintomas gripais. Nem precisa de agendamento. Fique atento! As pessoas estão se agravando muito rapidamente. Amanhecem bem e à noite precisam de internação”. De acordo com ele, após avaliação do médico, caso necessário, o paciente poderá ser regulado para algum dos hospitais da cidade: “Não adianta procurar diretamente o Hmap ou o Centro de Especialidades.”