Começa a entrega dos cartões Renda Família

A Prefeitura de Goiânia começou a entrega dos cartões vale alimentação aos primeiros 957 beneficiários da assistência mensal de R$ 300. A expectativa é a de que nos próximos 10 dias todos os primeiros contemplados tenham recebido em casa o benefício que pode ser utilizado em 648 estabelecimentos comerciais localizados na Capital e credenciados à empresa gestora dos cartões. O Renda Família é o primeiro programa de transferência de renda da história de Goiânia e segue com inscrições abertas até o próximo dia 31.

O valor disponibilizado só pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais de Goiânia para aquisição de alimentos. São proibidas as compras de bebidas alcoólicas e cigarros, por exemplo. Não há possibilidade de saque do dinheiro que, para os contemplados, será creditado mensalmente, a cada 30 dias, tendo como referência a data do primeiro depósito. No caso de Janaína, por exemplo, os R$ 300 serão disponibilizados sempre no dia 8. “As famílias que estão recebendo o cartão já podem habilitá-los no aplicativo da Alelo e irem às compras do mês, já garantindo o arroz e o feijão de forma imediata”, diz o secretário de Finanças de Goiânia, Alessandro Melo.

Balanço

Desde o lançamento do programa, no dia 22 de janeiro, a prefeitura recebeu 4.663 pedidos, desses 956 já contemplados. A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) trabalha neste momento na análise de mais 3.440 pedidos. A meta é concluir mais mil pedidos até a próxima quarta-feira, 17, e manter essa média de aprovações toda semana.

Nesta primeira fase, 1.223 pedidos já foram analisados, desses há 250 com pendências de informações, todas comunicadas aos solicitantes e que dependem de resolução para que a apreciação tenha continuidade, e apenas 16 indeferimentos.

Segundo a prefeitura de Goiânia, a maior parte foi por divergência cadastral ou pelo fato da solicitação ter sido realizada por menores de idade. Por lei, é preciso ter mais de 18 anos para requerer a assistência do município.

Como cadastrar

A participação no Renda Família pode ser solicitada por meio do site da Prefeitura de Goiânia, o www.goiania.go.gov.br.

É necessário ser maior de idade; morar em imóvel próprio, alugado ou cedido com Valor Venal de até R$ 100 mil; e a família residente não ter fonte de renda formal, a exemplo de carteira assinada, aposentadoria ou pensão. A exceção é o programa Bolsa Família.