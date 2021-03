Goiânia inicia segunda dose da vacina em idosos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa, nesta quarta-feira (10/3), a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Seguindo o prazo da administração da primeira dose, a campanha inicia o atendimento com pessoas a partir de 85 anos. A aplicação será feita em dois dias (10 e 11 de março), conforme ordem alfabética, em 10 postos de vacinação, a partir das 8 horas. A expectativa é de que 13 mil pessoas recebam o reforço.

A estratégia desta etapa adiciona duas escolas municipais aos postos de vacinação, ampliando o atendimento nas regiões Campinas-Centro e Norte. Sendo assim, o público agora pode se dirigir a sete instituições de ensino e três pontos de drive-thru. “Os dois novos postos, além de proporcionar mais conforto, otimizam o andamento da campanha, atendendo mais pessoas em regiões de alta demanda sem, no entanto, promover aglomeração neste momento tão crítico da pandemia”, explica Durval Pedroso, secretário municipal de Saúde.

De acordo com balanço da vacinação de idosos a partir de 76 anos, as regiões Norte e Campinas-Centro somam 1.292 doses administradas, o que corresponde a mais de 28% do total de 4.565 vacinas aplicadas nos oitos postos. Outro ponto a destacar é que, assim como na primeira dose, o atendimento ao grupo será dividido em dois dias, conforme a ordem alfabética.

O horário de atendimento em todos os postos será das 8h às 17h. Não é necessário agendamento, porém, o idoso deve levar o comprovante de vacinação da primeira, além das cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) e comprovante de endereço.

Para a aplicação da segunda dose da vacina em idosos a partir de 85 anos, a organização se dá da seguinte forma:

10/03 – Idosos a partir de 85 anos com iniciais de A a J

11/03- Idosos a partir de 85 anos com iniciais de K a Z

Postos de vacinação em Goiânia para pedestre

Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo, Goiânia – GO

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante.

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais, Goiânia – GO

Região Sul: Escola Rotary Goiânia Oeste

Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO

Região Campinas-Centro: Escola Municipal Santa Helena

Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraiso, Goiânia – GO

Região Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

Endereço: R. Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I, Goiânia

Postos com atendimento exclusivo na modalidade Drive thru:

Drive Thru Shopping Passeio das Águas

Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Drive Thru Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área

R. 235, 722 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO.

Drive Thru Shopping do Cerrado

Av. Anhanguera, n.º 10790 – Setor Aeroviário, Goiânia – GO.

Horário de atendimento: 8 às 17 horas