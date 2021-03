Divininho do Sindicato, vereador do município de Anápolis, morreu vítima da Covid-19 na madrugada desta quarta-feira, 10. Após piora no quadro clínico, parlamentar havia sido intubado na manhã da última terça-feira, 09, mas não resistiu.

Desde o início do ano, sete parlamentares da Câmara Municipal de Anápolis testaram positivo para o novo coronavírus. A Casa permanece com as sessões ordinárias interrompidas até a próxima segunda-feira, 15.