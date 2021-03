Gustavo Mendanha dialoga com empresários e lideranças sobre combate a pandemia em Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), realiza a partir desta quinta-feira, 11, uma série de videoconferências com lideranças da cidade – vereadores, empresários, lideranças classistas e religiosas e comerciantes. O objetivo das reuniões virtuais, segundo o gestor, é o de apresentar a situação da pandemia do Coronavírus na cidade que hoje está com ocupação dos leitos de UTI acima de 90% e com alta taxa de transmissão, para que todos possam atuar em parceria com o poder público, no enfrentamento a covid-19. Durante a manhã o prefeito conversou com os vereadores, secretários e secretários executivos.

Na tarde de quinta-feira, a videoconferência foi realizada com membros da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Associações dos Polos e empresários dos Polos. “Assim como fiz ano passado, me reunindo virtualmente com todo o setor produtivo e lideranças do município, venho aqui conversar com vocês, pois este é o momento mais crítico que vivemos da pandemia. A situação é preocupante e todas as ações precisam ser tomadas em conjunto. Eu tenho defendido a volta das atividades econômicas desde que seja com muita responsabilidade, por isso peço empenho de todos vocês para que possamos voltar o mais breve possível”, disse Gustavo Mendanha ao grupo de empresários.

O prefeito destacou que é necessário fortalecer parcerias mantendo diálogo consistente entre poder público e iniciativa privada. “São vocês que empregam, geram receita e dão dignidade para muitas famílias. Eu dependo do esforço de cada um e da parceira do setor econômico para que juntos possamos garantir qualidade de vida para as famílias de Aparecida”, acrescentou o prefeito ressaltando ainda que este é o momento de colocar a vida em primeiro lugar. “Ano passado nós nos reunimos e entramos num acordo onde usamos um modelo israelense para manter o isolamento social, de forma escalonada. Com isso conseguimos salvar vidas, não colapsamos nosso sistema e também salvamos nossa economia. Hoje vivemos um momento diferente, crítico mesmo, por isso preciso do apoio de todos os cidadãos”.

Os vereadores e empresários assistiram uma apresentação do secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, em que foi mostrada a real situação da pandemia no município. “Pelos gráficos apresentados podemos constatar que de janeiro para cá nossos números de contaminação e óbitos estão crescendo exponencialmente, mesmo com todas as ações que tomamos como reforço das medidas sanitárias, aumento de leitos de UTI e enfermarias para tratamento dos pacientes, testagem em massa, dentre outros. Essa variante da Covid-19 é mais contagiosa, agrava o quadro clínico mais rapidamente e é mais letal. Por isso precisamos tomar atitudes mais extremas”, comentou o secretário.

Dentre as medidas apresentadas pelo prefeito e pelo secretário aos empresários, está a volta do isolamento social intermitente com escalonamento regional. O modelo está sendo avaliado pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus de Aparecida, que reúne todas as secretarias da Prefeitura de Aparecida, Ministério Público de Goiás (MP-GO), Câmara Municipal, Defensoria Pública (DPE-GO), OAB Subseção Aparecida, Associação de Feirantes (Afag), Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Sesi/Senai, Federação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em Goiás (Femicro-GO) e Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Região Leste de Aparecida (Acirlag). O grupo é coordenado pelo secretário de saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães. “Hoje nossa matriz de risco está no cenário laranja, ou seja, de risco alto”, finalizou o secretário.

Após assistir a apresentação, o presidente do Distrito Industrial Municipal de Aparecida de Goiânia (Dimag), Wesley Dias, afirmou que o momento é preocupante e que é preciso redobrar os esforços. “Queremos dar as mãos para o município e dar a nossa contribuição contra a pandemia. O setor econômico tem dialogado com o poder público e estamos dispostos a firmar parceiras para retomarmos nossas atividades”. O presidente da Montreal Indústria, Carlos Luciano, também reforçou que o momento é de união. “A mudança não vai ser instantânea, mas precisamos vencer com diálogo e decisões importantes. Esse é um momento delicado, difícil, mas podemos construir alternativas para nos ajudar”, afirmou.

Já o presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Leopoldo Moreira, colocou a entidade a disposição do município. “A atenção que o município tem dado a saúde das pessoas é valiosa demais. Vejo o esforço do prefeito em ouvir empresários, salvar a economia, ampliar o número de leitos e adquirir vacinas. Quero dizer que a Aciag está de portas abertas para ajudar no que for necessário”. Na oportunidade, Leopoldo anunciou que nos próximos dias a entidade fará doações de cestas básicas. “A Aciag vai entregar na próxima semana 100 cestas básicas para a Assistência Social de Aparecida. São alimentos que vão ajudar muitas famílias carentes e necessitadas”.