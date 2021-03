Senador Canedo distribui máscaras e álcool gel 70% para passageiros, no terminal de ônibus.

A Prefeitura Municipal está realizando ações sanitárias no Terminal de ônibus Osvaldo Augustinho Cardoso, por meio dos agentes de endemias. Entre os cuidados para evitar a proliferação da Covid-19 estão a sanitização e higienização dos ônibus e da estrutura física do terminal, as sinalizações para manter o distanciamento seguro, aferição de temperatura, distribuição de máscaras de proteção e de álcool em gel 70%.

O Terminal Osvaldo Augustinho, localizado na região central da cidade, é ponto final do Eixo Anhanguera, sentido leste, e ponto de integração de outras seis linhas alimentadoras. Uma média mensal de mais de 8 mil pessoas passam pelo local, somando mais de 200 mil usuários mensais. Para a segurança de passageiros e trabalhadores do terminal é realizada, diariamente, a sanitização com hipoclorito de sódio e, também, a limpeza com produtos específicos semanalmente. Na rotina, ônibus também estão sendo sanitizados, onde os bancos, janelas e toda estrutura são higienizadas.

Para o prefeito Fernando Pellozo, esse trabalho é fundamental para combater a disseminação do vírus no Município. “Nessa fase mais crítica da pandemia, o apoio dos agentes de endemias no terminal fazendo esse trabalho de dispensação de álcool, de máscara e de conscientização é de extrema importância”, comentou.

Fernando Pellozo explica que essas medidas podem quebrar o ciclo de contaminação do vírus e ajudar o Município sair mais rápido da pandemia. “Observando que se trata de prevenção, essa ação consegue contribuir na quebra do ciclo de transmissão e, assim, preservar mais vidas ainda. Então, é muito importante essa contribuição dos agentes de endemias aqui no Terminal de Senador Canedo. Fico feliz pelo trabalho que eles estão fazendo de forma produtiva, protegendo a população, ajudando a gente neste momento”, disse.

O diretor do Terminal, Charles Bento, disse que os cuidados são reforçados para proteção e evitar a proliferação do Coronavírus. “A sanitização é diária, e uma vez por semana é feita uma grande limpeza em toda estação. Estamos realizando ações constantemente”.

Contenção do vírus

No combate à proliferação do Coronavírus, agentes de endemias da Secretaria de Saúde, divididos em dois turnos, estão trabalhando na aferição de temperatura de quem circula pelo terminal, distribuição de álcool em gel e também de máscaras. Eles também orientam sobre a importância do uso dessa proteção dentro dos ônibus.

Além disso, a prefeitura instalou lavatórios, com água e sabão, para o passageiro higienizar as mãos antes e depois de entrar nos ônibus. “Quem tem a ganhar com isso é toda a população de Senador Canedo. Muito grato aos agentes de endemias e a todos que estão trabalhando firme nesta pandemia pra gente vencer a luta contra a Covid”, agradeceu o prefeito Fernando Pellozo.