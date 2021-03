Vanderlan critica monopólio de produtos e alta de preços

Durante Sessão Plenária do Senado Federal, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) voltou a criticar o monopólio de produtos e a alta de preços registrada nos mais diversos segmentos econômicos, como, por exemplo, alimentação, combustíveis, bens de consumo, embalagens e matérias-primas. O senador goiano vai realizar uma série de debates na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para buscar soluções e, nesta quinta-feira (11), ganhou o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e de outros parlamentares do Colegiado.

“Essa questão da alta de preços e do monopólio de produtos já é uma realidade no Brasil e é muito importante que a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa possa se reunir e fazer um grupo de trabalho para, junto com o Ministério da Economia, tomar providências mais radicais em relação a esses aumentos abusivos. É preciso entender o que está se passando e quais medidas podem ser tomadas para conter essa alta, pois é o povo que acaba pagando essa conta. Vossa excelência, Vanderlan Cardoso, está coberto de razão”, disse Rodrigo Pacheco.

Vanderlan enfatizou que nesta semana protocolou requerimento na CAE para realizar Ciclo de Debates com objetivo principal de buscar as causas e, principalmente, as soluções para a problemática que está afetando diretamente o trabalhador.

“O que está acontecendo no Brasil é inadmissível. O Senado Federal não pode passar sem debater, investigar e buscar solução para o cartel que vem se formando no nosso país e o aumento abusivo em tudo que é bem de consumo e serviço. Para se ter uma ideia, do último ano pra cá, o preço do fertilizante subiu 107%, da uréia, quase 100%. E eu não estou falando só do agronegócio não. É o ferro, o PVC e outros tipos de matérias-primas. Isso sem falar no aumento dos combustíveis e alimentos. Então, eu peço o apoio dos nobres colegas para que possamos levantar essa discussão e coibir esse abuso”, disse Vanderlan.

Os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Luiz Carlos Heinze (PP-RS) também usaram a palavra para elogiar o pronunciamento do senador goiano e demonstrar apoio ao Ciclo de Debates que será realizado na CAE. Vanderlan informou que as audiências públicas terão início nos próximos dias.