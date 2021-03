Aparecida de Goiânia adota modelo de isolamento social intermitente de forma escalonada

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou neste sábado, 13, a escala de funcionamento do comércio em cada macrozona do município. A medida faz parte da estratégia para reduzir o contágio da Covid-19. A portaria começa a vigorar já nesta segunda, 15 de março.

Segundo a secretaria de saúde do município, a decisão foi tomada após avaliação do cenário epidemiológico da cidade 14 dias depois da suspensão das atividades econômicas não-essenciais iniciada em 1° de março. O modelo de isolamento social intermitente de forma escalonada possui quatro cenários – verde, amarelo, laranja e vermelho tendo a cidade dividida por macrozonas, segue Matriz de Risco do Ministério da Saúde.

De acordo com os dados técnicos apresentados pelo secretário de Saúde de Aparecida e coordenador do Comitê, Alessandro Magalhães, a cidade encontra-se hoje no cenário laranja, ou seja, risco alto de contaminação.

O modelo estabelecido já foi adotado entre junho e agosto de 2020 e obteve a adesão de 98% da população. Ele divide a cidade em 10 macrozonas, com quatro macronas fechando duas vezes de segunda a sexta-feira e a cidade inteira fecha aos sábados a partir às 13 horas e no domingo o dia todo.

O resultado da estratégia será analisado após 7 dias, contados a partir do dia 15. A intenção é aumentar o índice de isolamento social para reduzir a taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermarias.

Confira como ficou a escala de funcionamento do comércio em cada macrozona

Segunda-feira

Fecham as macrozonas: Vila Brasília, Buriti Sereno, Alto Paraíso e Cidade Livre.

Terça-feira

Fecham as macrozonas: Vila Brasília, Garavelo, Alto Paraíso e Zona da Mata.

Quarta-feira

Fecham as macrozonas: Garavelo, Centro, Zona da Mata e Expansul.

Quinta-feira

Fecham as macrozonas: Centro, Santa Luzia, Expansul e Papilon.

Sexta-feira

Fecham as macrozonas: Santa Luzia, Buriti Sereno, Papilon e Cidade Livre.

Todas as macrozonas fecham no sábado a partir de uma hora da tarde e no domingo o dia todo.