Secretaria da Mulher lança campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e roupas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), lança nesta segunda-feira (15) a campanha “Por Todas”, um ato de solidariedade às mulheres em situação de vulnerabilidade, com objetivo arrecadar cestas básicas, itens de higiene e roupas usadas. Os produtos serão distribuídos para as vítimas de violência doméstica que estão acolhidas na Casa Abrigo Sempre Viva e para mulheres já cadastradas pela secretaria.

Segundo a titular da pasta, Tatiana Lemos, as mulheres são as mais atingidas nesta pandemia. “Devido às medidas restritivas necessárias ao isolamento social, as mulheres estão em maior risco de violência e com mais perdas no setor econômico”, pontuou.

Podem ser doados cestas básicas ou alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, leite e bolacha, e itens de higiene, como sabonete, creme dental, escova de dente, absorventes íntimos, fraldas descartáveis, álcool em gel e máscaras. Brinquedos também serão bem-vindos.

Todas as doações serão recebidas dentro das normas de segurança. Os itens serão separados e higienizados antes da entrega.

A arrecadação será feita de forma contínua, enquanto durar a pandemia.

A Campanha conta com o apoio da primeira-dama de Goiânia, Thelma Cruz.

Como fazer a doação

Interessados em ajudar na campanha podem levar os itens à sede da Secretaria da Mulher, localizada na Rua 74, esquina com Rua 59, número 423, Setor Central, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para agendamento de entrega e mais informações, entrar em contato pelo número/whatsapp: (62) 9 8323-8737