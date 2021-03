Vanderlan tem emenda de R$5 milhões de reais aprovada na CCT

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CTT) aprovou nesta quinta-feira (25) emenda do senador Vanderlan Cardoso (PSD) no valor de R$5 milhões de reais que poderão ser direcionados para a implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE).

De acordo com Vanderlan, o PESE é um programa criado para atender às necessidades estratégicas das Forças Armadas e da sociedade brasileira. “Muitas vezes não percebemos a importância dos satélites nacionais nas atividades do nosso dia a dia. Porém, sem eles, atividades simples como utilização do GPS, uso da internet, falar ao celular, bem como a previsão meteorológica, não seriam possíveis. Por isso é tão importante contemplar esse programa nas emendas da CCT”, explicou.

Vanderlan salientou, ainda, que o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais resulta das diretrizes estabelecidas na Estratégia Nacional de Defesa (END), que orientam as Forças Armadas a empregarem o espaço para se tornarem mais eficientes em suas operações, contribuir com o desenvolvimento da indústria espacial brasileira, integrar comunidades remotas e fomentar a inclusão digital.

PESE – Os sistemas espaciais considerados no PESE devem atender, no campo militar, à modernização de variados sistemas em operação, como o Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), o Sistema de Enlaces de Digitais da Aeronáutica (SISCENDA), o SISCOMIS, o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC2), e também outros que estão em fase de planejamento ou implantação, como o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) e Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras (SISFRON). Planeja-se ainda o uso desses em apoio a iniciativas civis, como em ações de prevenção e atuação em casos de grandes catástrofes ambientais, no Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), e no Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), entre outros.