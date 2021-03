Partido NOVO abre inscrições para processo que selecionará candidatos para 2022

O partido NOVO abriu um processo seletivo de futuros candidatos aos cargos de deputado estadual e deputado federal visando o crescimento da sigla em Goiás.

De acordo com o Presidente do partido em Goiás, Adriano Sarmento, o processo seletivo do NOVO tem o objetivo de “selecionar postulantes a cargos políticos que tenham as mesmas bandeiras do partido, como redução de impostos, combate irrestrito a corrupção e maior facilidade para empreender. ”

A expectativa do Diretório Estadual é de eleger um deputado federal e um deputado estadual em 2022, sendo as principais apostas da legenda o médico e diretor da Unimed Goiânia, Alano Queiroz, que em 2018 teve mais de 22 mil votos e o advogado Paulo Vitor que teve 2.190 em Goiânia para vereador. .

PROCESSO

Para participar do processo seletivo, cujas inscrições estão previstas para ficarem abertas até o dia 15 de dezembro, será preciso, entre outras fases, fazer prova com 52 questões divididas nos eixos Política, Estado, Economia, Sociedade e Justiça.

Depois, cada candidato terá que gravar um vídeo de apresentação falando da motivação em ser candidato, qual é o diferencial de sê-lo pelo NOVO e quais seriam as duas principais bandeiras da campanha.

CURSO

O partido também oferece um curso, de dois blocos, online, para ajudar os futuros candidatos com o planejamento da futura campanha e na elaboração das propostas que serão defendidas.