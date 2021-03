Rogério Cruz troca secretário de Governo

No início da tarde desta terça-feira, 16, Andrey Azeredo (MDB) deixou a secretária de Governo. Durante a manhã, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, havia marcado uma reunião com Andrey Arezedo a pauta do encontro seria o afastamento do auxiliar. No entanto, Andrey Azeredo não compareceu à reunião.

Rogério, pressionado por vereadores que compuseram a colisão que levou à vitória do então candidato Maguito Vilela nas urnas e pelo próprio Republicanos, começa os movimentos para implementar uma reforma administrativa e montar um time com seus próprios indicados. A intensão é abrir espaço na Prefeitura para outras siglas.

Em nota, o prefeito diz que mudanças são “naturais e necessárias para a construção de um perfil de governança” e agradeceu a dedicação de Andrey.

O novo secretário

O advogado Arthur Bernardes é quem assume a secretária de Governo. Ele já foi secretário de Economia e Desenvolvimento Sustentável e secretário de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.

Arthur é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, agremiação no qual Rogério Cruz é pastor licenciado.