União BR se une a 20 empresas e entidades para doar seis usinas de oxigênio para o Amazonas

A situação da pandemia da Covid-19 no Amazonas ainda é muito grave e, com esse cenário, o movimento nacional UniãoBR, que está presente em 23 estados e vem atuando desde o início da crise sanitária, realizou parceria com 20 empresas e entidades para viabilizar a compra de seis usinas de oxigênio. Os equipamentos serão enviados para os hospitais públicos do Amazonas nas seguintes cidades: Alvarães, Santo Antônio do Içá, Codajás, Tapauá, Apuí e Urucará. O valor total arrecadado foi de R$ 2 milhões.

O grupo, intitulado Juntos pelo Amazonas, conta com a participação de uma série de empresas e entidades. Para essa doação específica, participaram os seguintes nomes: Ambev, Americanas, Braskem, Claro, ClearSale, Coca-Cola Brasil, Electrolux, Eneva, Fundação Casas Bahia, Google.org, Grupo Carrefour Brasil, Grupo Heineken, Instituto Lojas Renner, Leroy Merlin, Natura, PayPal, Sul América, Umicore, XP Inc., e Ypê.

O movimento teve o apoio institucional da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). A Força Aérea Brasileira e a Marinha Brasileira transportaram as usinas até as cidades.

O compromisso das empresas no Juntos pelo Amazonas será com a doação dos recursos para as máquinas e acessórios das seis usinas, que possuem uma das mais avançadas tecnologias aplicadas a este tipo de equipamento. Cada equipamento tem capacidade para atender uma unidade hospitalar em 15 leitos de terapia intensiva simultânea e ininterruptamente.