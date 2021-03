Vereadora Aava propõe abertura de nova data para pagamento do IPTU em Goiânia

A vereadora Aava Santiago (PSDB) propôs, em reunião com o prefeito Rogério Cruz, nesta segunda-feira (15), que seja anunciado um novo calendário para pagamento do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) na cidade de Goiânia. A proposta pede que o novo prazo seja estendido para o dia 30 de agosto, sem prejuízos, juros ou multas para o contribuinte. O último prazo para pagamento ou parcelamento foi no dia 22 de fevereiro.

A proposta diz que não serão devidos multas e juros pelos contribuintes que não tenham quitado a parcela única e/ou a primeira parcela no prazo anterior e que façam o pagamento na data definida. Os contribuintes que já aderiram ao parcelamento do IPTU também poderão optar se querem ou não adequar as parcelas ao novo calendário.

O agravamento da pandemia no Brasil afetará as condições socioeconômicas da população como um todo, mas os impactos mais severos deverão ser sentidos pela população de baixa renda em aglomerados urbanos em particular, dada a sua inserção laboral precária, condições de habitação e de acesso a serviços públicos, como a atenção básica à saúde.

Para a vereadora Aava, a medida é urgente devido ao desemprego, já que porque boa parte do comércio que não pode abrir as portas neste momento, e também em função da alta contaminação na cidade, falta de leitos de UTI e de atendimentos básicos.

“Eu entendo que a Prefeitura tem tomado medidas para a contenção da disseminação do vírus e teremos aí mais 14 dias de diversas categorias sem poder trabalhar e ter seu próprio sustento. Acredito que é dever do Estado agir no sentido de amparar e custear certas áreas, sendo urgente a aplicação dessa medida de prorrogar o prazo para pagamento do IPTU. O cidadão quer pagar, mas ele precisa de crédito e prazo pra isso”, afirmou a vereadora. Por telefone, a parlamentar conversou com o secretário municipal de finanças, Alessandro Melo, que sinalizou que medidas nesse sentido são possíveis.