Prefeitura de Senador Canedo amplia atendimento para pacientes com suspeita do novo Coronavírus

Para reforçar o atendimento à população em casos suspeitos de infecção pela Covid-19, a Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilizou nesta terça-feira (16) novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para realizar consultas e tratamentos em pacientes que apresentarem sintomas leves da doença. O objetivo é ampliar ainda mais o atendimento à população atingida pela pandemia do novo coronavírus e fazer um acompanhamento precoce.

Quem apresentar sintomas conhecidos como Síndrome Gripal (SG), considerados leves, poderá procurar atendimento em cinco Unidades Básicas de Saúde, três localizadas na Região Central, uma na Região Vila Galvão e a outra na Região Jardim das Oliveiras. O horário de funcionamento das UBS do Jardim Canedo III, Jardim Todos os Santos e Estrela do Sul é das 7h às 17h. Nas unidades da Vila São Sebastião e Vila São João, o atendimento se estende após as 17h.

A abertura das UBS para atendimento é uma forma de evitar aglomeração nas unidades de urgência e emergência em meio à crescente demanda de atendimento dos últimos dias. “É importante destacar que o redirecionamento do atendimento para as unidades básicas visa fortalecer o atendimento que já é realizado nas unidades com funcionamento 24 horas. Os casos leves podem ser tratados e acompanhados nas UBS, ampliando a capacidade de atendimento em Senador Canedo”, explica Fabiana Lopes, secretária de saúde.

Neste primeiro momento, as unidades estão sendo adequadas para também realizarem o teste de antígeno, que detecta a presença do vírus no organismo do paciente. Dessa forma, aquele paciente que, após a consulta, precisar realizar o teste, será direcionado para um dos quatro pontos de testagem, localizados em três regiões do município.

Casos graves

Em Senador Canedo, o tratamento de casos graves de pacientes infectados pelo novo Coronavírus é realizado em três unidades. Ao todo, o município conta com 92 leitos exclusivos para o tratamento dessa doença, equipados com todo aparato necessário para que o paciente seja assistido 24h pela equipe médica.

Os leitos estão montados no Hospital de Enfrentamento à Covid-19, na Unidade de Pronto Atendimento do Boa Vista e no Pronto Socorro do Parque Alvorada. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde trabalham para abrir novos leitos nos próximos dias.