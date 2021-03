Prefeitura recebe R$ 5 mi da Câmara Municipal para compra de vacinas

A Câmara Municipal de Goiânia repassou nesta terça-feira (16) R$ 5 milhões de recursos provenientes do duodécimo à prefeitura da capital para a compra de vacinas contra a Covid-19. Durante a entrega do cheque simbólico, o prefeito Rogério Cruz reforçou a importância da união entre poderes no combate à pandemia.

“Através de parcerias como essa venceremos esse momento triste da nossa história. Quero agradecer a cada vereador e vereadora, que nunca mediram esforços para contribuir com a população goianiense”, disse Rogério Cruz.

O prefeito de Goiânia esclareceu que a gestão municipal está com duas intenções de compra de vacinas contra a Covid-19, em quantidades que podem variar entre 600 mil e 1 milhão de doses para a capital.

Representando os parlamentares, o presidente da Câmara Municipal, vereador Romário Policarpo, também destacou as parcerias dos dois poderes na luta contra o coronavírus e lembrou a importância de todos seguirmos os protocolos de proteção contra a Covid-19, reforçando que só a vacina pode salvar a população. “Até que todos sejam imunizados, teremos que seguir as orientações dos órgãos de saúde, como usar máscara, higienizar bem as mãos com álcool em gel e, principalmente, manter o distanciamento social”, pontuou Policarpo.

O repasse feito hoje pela Câmara Municipal é resultado da economia de recursos do duodécimo, a participação constitucional do Legislativo no orçamento do município. Os R$ 5 milhões equivalem a 25% das receitas do parlamento em janeiro e fevereiro deste ano.

Além do presidente do legislativo municipal, estavam presentes o líder do prefeito na câmara, vereador Sandes Júnior, e os vereadores Isaías Ribeiro, Anselmo Pereira, Aava Santiago, Anderson Sales, Cabo Senna, Dr. Gian, Edgar Duarte, Geverson Abel, Henrique Alves, Joãozinho Guimarães, Leandro Sena, Léo José, Mauro Rubem, Pastor Wilson, Paulo Henrique, Sabrina Garcêz, Thiago Guioti e Willian Velozo.