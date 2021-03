Detran suspende atendimentos presenciais por 14 dias

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) suspendeu os atendimentos presenciais na sede da autarquia e nas Circunscrições Regionais (Ciretrans) em todo o Estado por 14 dias. Os usuários podem utilizar as plataformas digitais para realizar a maioria dos serviços e sanar dúvidas por meio do Disque-Detran. As atividades serão retomadas, por 14 dias, em 31 de março, desde que não infrinjam decretos municipais.

Desde o ano passado, a autarquia atende com hora marcada. Os atendimentos presenciais são reservados para os serviços que não estão disponíveis no site ou no aplicativo Detran GO ON como renovação de habilitação, abertura de processos de primeira habilitação, transferência de propriedade, baixa de gravame, inclusão de veículo novo e outros. Os usuários agendados para serem atendidos entre 17 e 30 de março devem remarcar o atendimento.

A diretoria do Detran-GO está tomando todas as providências para evitar prejuízos para a população. Os Certificados de Registro de Veículo (CRVs) preenchidos que vencerem no período de suspensão do atendimento presencial, por exemplo, serão prorrogados. Desta forma, não haverá multa de recibo, gerada quando o novo proprietário não transfere o automóvel ou motocicleta para seu nome em até 30 dias. As vistorias veiculares também terão o prazo de validade prorrogado.

As medidas atendem o decreto 9.829, publicado no suplemento do Diário Oficial na última terça-feira, 16, estabelecendo o esquema de revezamento 14 x 14, e integra o pacote de medidas, anunciado pelo governador Ronaldo Caiado, para o enfrentamento da pandemia em decorrência da Covid. A segunda onda da doença tem atingido números alarmantes em todo o País.

Serviços on-line

maioria dos serviços do Detran-GO está disponível no site www.detran.go.gov.br ou no aplicativo Detran GO ON. Sem sair de casa, é possível licenciar o veículo, solicitar a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, fazer transferência de pontuação e até imprimir o documento de circulação, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e).

Além das funcionalidades já disponíveis no site, o aplicativo Detran GO ON traz opções para que os usuários possam atualizar o endereço, solicitação de CNH definitiva, consultar a pontuação, consultar veículos e outros. Pelo Detran GO ON, também é possível recorrer de multa e fazer a indicação de real condutor (transferência de pontuação). A ferramenta é atualizada frequentemente pela Gerência de Tecnologia da Informação da autarquia e está disponível, gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, com versões para Android e IOS.

Disque-Detran

O Detran-GO disponibiliza um canal de atendimento por telefone para sanar dúvidas sobre os serviços, horários de atendimento e uso das ferramentas digitais da autarquia. Os interessados podem acionar o Disque-Detran pelo telefone 154 (Região Metropolitana) e 62 3269 8800 ou 8899 (outras localidades), que por ser atividade de utilidade pública continuará funcionando normalmente. O horário de atendimento é das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

Os atendentes do Disque-Detran são atualizados constantemente e estão aptos para auxiliar os usuários no uso do aplicativo e na ferramenta de agendamento, caso seja necessário.

O Detran Acessível que atende, por meio de chamadas de vídeo, exclusivamente usuários surdos também manterá as atividades normalmente. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelo telefone 62 99944 2817. Nesse caso, o atendimento se inicia com mensagem de texto pelo Whatsapp. Em seguida, o intérprete fará o atendimento em libras por meio de videochamada.