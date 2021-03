Estado distribui máscaras N95 para usuários do transporte coletivo

O Governo do Estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), começou a distribuir nesta sexta-feira (19), máscaras do modelo N95 para usuários do transporte coletivo de Goiânia. A ação marca a terceira etapa da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus e será realizada no Terminal das Bandeiras, na região Sudoeste da Capital.

A entrega vai beneficiar pessoas que dependem do transporte coletivo para se locomover. A meta é distribuir mais de 200 mil máscaras para passageiros do transporte coletivo, nos horários de maior movimento e em dias diferentes.

Campanha

Lançada pelo Governo de Goiás, por meio da OVG e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), em março de 2020, a Campanha de Combate à Propagação ao Coronavírus levará ainda cerca de 250 mil cestas básicas às famílias goianas em vulnerabilidade social. Adquiridas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás (SEDS), as cestas serão distribuídas em todo o Estado, com apoio das prefeituras.

Desde o início, a Campanha já levou mais de dois milhões de donativos à população (2.046.147). Foram cerca de meio milhão de cestas básicas, 450 mil frascos de álcool 70% e mais de um milhão de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), entre máscaras, capotes e protetores faciais.