Governo de Goiás lança cursos on-line para capacitação dos servidores do Vapt Vupt

Com a suspensão dos serviços nas unidades do Vapt Vupt por 14 dias, medida necessária em razão do agravamento da pandemia da Covid-19, a Secretaria da Administração (Sead) vai disponibilizar cursos de qualificação para os servidores lotados nas agências de atendimento durante o período de interrupção das atividades presenciais.

Serão cinco cursos oferecidos pela Escola de Governo, em parceria com a Subsecretaria de Gestão Pública, por meio de plataformas digitais, com temáticas relacionadas à segurança da informação, excelência no atendimento, ética, entre outros. As capacitações totalizam 52 horas de treinamento e estão conectadas às diretrizes da gestão do governador Ronaldo Caiado de aperfeiçoar os serviços oferecidos aos cidadãos e trazer o usuário para o centro das decisões.

Nesse sentido, o Governo de Goiás instituiu, no final do ano passado, a Política Estadual de Atendimento ao Cidadão, que dispõe sobre diretrizes de um novo modelo de prestação dos serviços públicos, que reúne conceitos de agilidade e inovação associados aos dispositivos de qualificação continuada dos servidores que atuam diretamente no relacionamento com os cidadãos.

Titular da Sead, Bruno D’Abadia avalia que os esforços para que o programa se torne modelo de prestação de serviços já estão sendo percebidos pelos usuários na eficiência e agilidade dos resultados alcançados. “Temos realizado reparos na infraestrutura das unidades, utilizado tecnologia para inovar e disponibilizar mais canais de atendimentos e, principalmente, investido em qualificação e valorização das equipes, atuação que aponta o amplo processo de transformação no relacionamento com os usuários dos serviços estaduais”, pontua.

Os servidores do Vapt Vupt devem acessar o portal de cursos EaD da Escola de Governo (ead.escoladegoverno.go.gov.br) para realizar as inscrições.