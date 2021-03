Pai do prefeito Gustavo Mendanha é transferido para o hospital Albert Einstein

Na manhã neste domingo, 21, o prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha informou que o pai, o ex-deputado estadual Léo Mendanha, 66 anos, está com 90% dos pulmões comprometidos e precisou ser transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Segundo o prefeito, a decisão foi tomada pela equipe médica que acompanhava Léo Mendanha no Hospital Santa Mônica em conjunto com a família. Em São Paulo, Léo Mendanha contará com o suporte da ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea).

O ex-deputado estadual, estava internado no Hospital Santa Mônica desde a última quarta-feira, 17, devido ao agravamento da Covid-19, quando precisou ser transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital no sábado, 20.