‘Falha’ no repasse de e-mails causou adiamento de reunião da Anvisa sobre kit intubação

Uma falha no preenchimento de e-mails pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) provocou o adiamento de uma reunião marcada no último domingo para tentar solucionar o impasse da disponibilidade de medicamentos de intubação. Após o adiamento, a reunião ocorrerá somente na terça-feira. O cancelamento do encontro foi informado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Informações das secretarias municipais de Saúde mostram que, em vários estados, os estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis críticos e podem acabar nos próximos 20 dias. Com isso, o Ministério da Saúde requisitou administrativamente, na semana passada, mais de 665,5 mil remédios, quantitativo suficiente para 15 dias.

Em nota, a agência afirmou que na sexta enviou um convite aos participantes externos com o link da reunião virtual. A Anvisa explicou que o convite foi enviado a representantes do Ministério da Saúde, que repassaram a mensagem para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e para o Ministério da Economia, mas o representante das empresas produtoras dos insumos acabou ficando de fora.

“Houve uma falha no momento do preenchimento dos emails no sistema de reuniões online, o que resultou no não envio da mensagem para o Sr. Nelson Mussolini, diretor do Sindusfarma, que seria o responsável para convidar as empresas fabricantes”, diz o comunicado da Anvisa.

Segundo a agência, o erro só foi percebido no sábado às 17h44 pelo diretor da Anvisa Rômison Mota durante ligação com Mussolini.

“Verificou-se que este último não havia recebido o convite para reunião e que, pelo adiantado da hora, não seria mais possível convidar os representantes das empresas para a reunião que ocorreria no domingo às 11h. Decidiu-se, então, pelo adiamento da reunião para a próxima terça-feira, dia 23/03.”

A Anvisa afirmou ainda que no final de semana se reuniu algumas vezes com representantes do Ministério da Saúde, da Casa Civil e dos conselhos e que os desdobramentos dessas reuniões possibilitaram agenda do secretário de Atenção Especializada à Saúde, coronel Luiz Otávio Franco Duarte, com empresas.

“A Anvisa, cumprindo seu papel em favor da saúde pública brasileira neste momento de agravamento da pandemia, vem adotando diversas medidas a fim de facilitar a produção e disponibilização de produtos e medicamentos no país”, diz a nota.

Na semana passada, a Anvisa divulgou normas de flexibilização para facilitar aquisição de insumos, como a compra direta por hospitais. (O Globo)