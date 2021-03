Governo de Goiás realiza vacinação “drive-thru” contra Covid-19 no Serra Dourada

A partir desta quarta-feira (24), o Governo de Goiás oferecerá a oportunidade para que idosos com 68 anos ou mais se vacinem contra a Covid-19 sem sair do carro. A estrutura de um “drive-thru” foi montada no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A medida colabora com a campanha da Prefeitura Municipal da capital para esta etapa da vacinação, que imuniza os idosos, por demanda espontânea, das 8h às 17h, enquanto durarem os estoques dos imunobiológicos.

Esta modalidade de atendimento contribui para evitar aglomerações, como parte das medidas de prevenção ao coronavírus. A ampliação da faixa etária contemplada com a vacinação contra a Covid-19 na capital foi viabilizada com a chegada de mais imunizantes. No último sábado (20/03), o Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI), encaminhou 129,1 mil novas doses para o Estado. Desse total de vacinas, 43.600 têm como destino a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

Documentação

Somente pessoas a bordo de carros poderão ter acesso ao estacionamento do Serra Dourada. Para isso, os idosos devem apresentar identidade (RG), CPF e comprovante de endereço. Para quem for vacinar a segunda dose, também deverá ser levado o comprovante de vacinação da primeira dose. Além de 30 servidores SES-GO, são parceiros da atividade a Saneago; a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg); o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás; e a Polícia Militar.