Redução de passageiros chega a 53% na Região Metropolitana

No primeiro dia de implantação da medida sanitária de restrição no transporte coletivo, que prevê o embarque prioritário nos horários de pico apenas aos trabalhadores de serviços essenciais, houve uma diminuição de 40,6% no fluxo de passageiros na Região Metropolitana de Goiânia durante os 90 minutos de bloqueio desta manhã, em comparação a terça-feira da semana passada.

Na faixa de maior fluxo, a das 6 horas, a redução atingiu 53%, comparando as 12.657 pessoas que embarcaram nesta terça-feira (23/03) com as 26.939 mil que utilizaram o serviço no mesmo horário da última terça-feira (16/03). A ação, inédita no país, mostra a seriedade do Governo de Goiás no enfrentamento ao novo coronavírus.

“Hoje vocês já estão vendo aquilo que era um desafio para todos, o problema do transporte coletivo, e nós estamos conseguindo resultados positivos. Lógico que tem alguns problemas, mas nós já conseguimos diminuir aquele fluxo desordenado”, disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante entrevista coletiva nesta manhã, após tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A restrição do embarque nos horários de pico da manhã e da tarde foi definida pelo governador com apoio dos prefeitos dos municípios da Região Metropolitana, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), empresas e Ministério Público, em uma articulação feita pela Secretaria-Geral da Governadoria (SGG).

O bloqueio eletrônico dos cartões de embarque, liberando apenas os trabalhadores de atividades essenciais cadastrados, ocorre das 5h45 às 7h15 e das 16h45 às 18h15. A medida vale até a próxima terça-feira (30/03), quando se encerra o período de restrição das atividades econômicas estipulado no decreto estadual.

Até por volta das 8h30, haviam sido feitos 70.356 cadastros, sendo 2 mil apenas hoje. Desse total, 41.364 usuários anexaram os documentos solicitados e 28.992 apresentaram justificativa.

Em Goiânia, de acordo com dados do Consórcio RedeMob, a redução da demanda no intervalo de 90 minutos referente ao pico da manhã foi de 39,5%. Em Aparecida de Goiânia, 38,8%.

Para o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, o resultado deste início de operação mostra que a tecnologia pode ser uma grande aliada como ferramenta de apoio às políticas públicas. “Como já era esperado, tivemos pessoas que não tiveram seu cadastro reconhecido, mas representou menos de 0,5%. Apesar de alguns problemas de pessoas que não fizeram cadastro tentando invadir plataformas de embarque ou pular as catracas, foi uma operação de altíssimo sucesso”, avaliou.

Adriano afirma que a ação não impede as pessoas de andarem de ônibus, mas busca acabar com a concentração de passageiros em determinados horários, redistribuindo o fluxo. Também é uma forma de regulamentar o que está previsto no decreto estadual, que prioriza os trabalhadores de serviços essenciais nos horários do transporte coletivo para evitar aglomerações nos terminais e veículos.

“A medida dá mais conforto para o passageiro, pois a maior parte conseguiu ir sentada dentro do ônibus e, principalmente, serve para evitar a transmissão do vírus, que no momento está bastante crítica no Estado”, esclarece Adriano.

O cadastro de trabalhadores de serviços essenciais ou de pessoas em atividades essenciais (como situações de urgência e emergência) pode ser feito a qualquer momento pelo site www.rmtcgoiania.com.br/embarqueprioritario. Nos casos de problemas, o usuário deve entrar em contato com o 0800 648 2222, número da RMTC disponível para esclarecer dúvidas.

Passo a passo do cadastro

Entrar no portal www.rmtcgoiania.com.br/embarqueprioritario por computador ou celular

2. Preencher com os dados do CPF e o ramo de atividade essencial que deverá ser selecionado numa lista

3. Adicionar a imagem do documento de trabalho (carteira de trabalho, crachá ou declaração do empregador

4. Caso não tenha comprovação, o usuário deve escrever uma justificativa para o pedido

5. Aceita que leu e concorda com o termo de acesso e adesão

6. Clica em finalizar o cadastro

7. Em no máximo duas horas depois o cadastro será liberado para viajar nos horários de pico.