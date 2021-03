Escalonamento em Aparecida de Goiânia inclui fechamento dos comércios aos sábados

A partir deste sábado, 27 de março, as atividades econômicas e não econômicas consideradas não essenciais estão suspensas aos sábados e domingos o dia inteiro em Aparecida de Goiânia enquanto a Matriz de Risco estiver no cenário laranja. Antes as atividades poderiam funcionar aos sábados até às 13 horas.

Aos sábados e domingos no cenário laranja somente poderão funcionar as atividades consideradas essenciais, como supermercados, padarias, postos de combustíveis, farmácias e distribuidoras de gás.

A decisão foi tomada pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Aparecida de Goiânia em reunião nesta terça-feira, 23, e a portaria com esta alteração será publicada nas próximas horas no Diário Oficial Eletrônico.

A medida restritiva visa evitar a circulação de pessoas e a consequente transmissão do novo coronavírus em Aparecida. Neste cenário, as atividades econômicas não essenciais seguem suspensas, tais como eventos públicos e privados de qualquer natureza, que envolvam aglomeração de pessoas; cinemas, anfiteatros, museus, bibliotecas e clubes recreativos e assemelhados; academias, atividades de condicionamento físico e ensino esportivo de todas as modalidades; reuniões em áreas comuns de condomínios, inclusive áreas de churrasqueiras, quadras poliesportivas, academias e piscinas.

Também continuam suspensas atividades de clubes recreativos e parques aquáticos; e excursões com finalidade turística ou não; as aulas presenciais em estabelecimentos públicos e privados de ensino regular, técnico, preparatórios e livre nas etapas fundamental de 2ª fase, médio e superior.

MATRIZ DE RISCO – O isolamento social em Aparecida é ditado por uma Matriz de Risco, que tem quatro cenários representados por cores: estável (verde), moderado (amarelo), alto (laranja) e altíssimo (vermelho). Atualmente, Aparecida encontra-se no Cenário Laranja. O isolamento social intermitente em Aparecida fecha quatro macrozonas por dia da semana entre segunda e sexta-feira e a cidade inteira, sábado e domingo o dia todo.

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 de Aparecida tem na composição, desde março de 2020, representantes da Prefeitura, Câmara, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Aciag, Fieg, Fecomércio, hospitais privados da cidade, Conselho das Associações de Moradores e o segmento religioso.

“O enfrentamento à Covid-19 em Aparecida é a união da estratégia de testagem em massa, monitoramento dos casos ativos, ampliação de leitos e medidas restritivas como o isolamento social intermitente por escalonamento regional. Estamos ampliando de três dias e meio para quatro dias completos de fechamento das macrozonas. Nossa proposta é reduzir a circulação de pessoas nas ruas e reduzir o índice de contaminação”, afirmou o secretário de Saúde do município, Alessandro Magalhães.