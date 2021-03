Rogério Cruz confirma vereador Bessa na secretaria de Educação

Na manhã desta quinta-feira, 25, em entrevista coletiva, o prefeito Rogério Cruz confirmou que o vereador Bessa assumirá a Secretaria de Educação de Goiânia. Ele confirmou ainda que novas mudanças estão previstas.

Segundo Rogério, outras três pastas devem passar por trocas no comando: Comurg, Secretaria de Administração e de Cultura.

“A reforma será feita de acordo com o que foi conversado com o presidente do MDB, Daniel Vilela. Já foi acertado isso que nós iremos fazer. Provavelmente não possa acontecer tudo de uma só vez, mas possamos intercalar algumas alterações. Fá fizemos na secretaria de Governo e na de Comunicação e hoje está sendo feita na Educação. O vereador Bessa assumiu a secretaria. As demais que foram anunciadas permanecem e em tempo serão alteradas”, explicou.

Comando da secretaria

Marcelo Costa era quem comandava secretaria até a manhã desta quinta-feira, 25, quando foi comunicado de seu desligamento da Pasta.