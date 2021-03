Veja 8 vantagens de dar início ao ensino a distância

O Censo de Educação Superior de 2020 mostra que de 2009 a 2019, o número de novos alunos em cursos superiores a distância aumentou 4,7 vezes, ou seja, houve um salto de cerca de 330 mil estudantes para mais de 1 milhão e meio.

O Ensino a Distância (EAD) é realidade no Brasil e muitas pessoas o veem como primeira opção nos estudos, seja pela pandemia ou pela praticidade. Um dos motivos que propiciam essa modalidade de ensino é o avanço da tecnologia, onde muitas instituições precisaram se sobressair para atender aos alunos no período de pandemia.

Segundo o professor do CEUB, Reziere Degobi da Silva, o Centro Universitário de Brasília é um dos exemplos de instituições que agregaram o Ensino a Distância no seu currículo e hoje têm destaque no mercado.

Veja as 8 vantagens de se fazer EAD:

Flexibilidade e autonomia de horário:

Para as pessoas que já trabalham, estudam outras áreas e/ou cuidam da casa, o ensino a distância é um grande aliado na hora de ter a liberdade de fazer as aulas no horário que é mais pertinente à sua rotina.

No CEUB, por exemplo, é aplicada uma técnica de metodologia modular, que é feita por meio do sistema de ciclos de disciplinas de 4 semanas. O aluno tem a autonomia de montar a grade de disciplinas adaptada à sua rotina e pode ingressar a qualquer momento.

Qualidade reconhecida:

As instituições buscam cada vez mais ter um ensino a distância de qualidade, que é o caso do CEUB, com cursos que receberam nota máxima no MEC.

Prática e inovação:

Ensino aliado à prática, com visão empreendedora e muitas vezes focado no mercado de trabalho é um diferencial que o EAD oferece.

Humanização da tecnologia:

O Ensino a Distância é para todas as idades, inclusive idosos. Muitas instituições desenvolvem soluções para modernizar o cotidiano dos alunos que prezam pela inclusão digital.

Conteúdo atualizado:

Para garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, o conteúdo costuma ser atualizado com frequência, pois o EAD possui esta facilidade.

Diploma reconhecido:

Não se preocupe! O diploma do seu curso EAD tem a mesma validade dos cursos presenciais.

Professores mais especializados:

Para os professores também há vantagens, promovendo a facilidade em lecionar em mais de uma instituição, ou seja, o conhecimento daquele especialista está disponível para mais instituições.

O coordenador do EAD do CEUB explica que “o corpo docente é altamente qualificado e possui experiência de mercado para enriquecer os estudos. Os alunos têm contato direto com os professores, sem intermediação”.

Vantagem bônus:

Para ingressar em uma instituição que oferece o Ensino a Distância não há barreiras geográficas, ou seja, não importa onde o aluno se encontra, ele poderá escolher a instituição que desejar. Há também os núcleos físicos de atendimento ao aluno, como é o caso do CEUB que está com um novo núcleo em Goiânia pronto para atender aos novos alunos.