Caiado anuncia início imediato da vacinação das forças policiais

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta quinta-feira (25), que as forças policiais e de salvamento terão direito, a partir de agora, a 5% do estoque total de vacinas contra Covid-19 encaminhado pelo Ministério da Saúde a Goiás.

Participaram da entrevista coletiva, no Palácio das Esmeraldas, a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, os secretários estaduais de Segurança Pública (SSP), Rodney Miranda, e da Saúde, Ismael Alexandrino.

A medida anunciada, segundo o governador, visa resguardar a vida dos profissionais e abrange policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares; guardas municipais, além de policiais técnico-científicos e policiais penais, que são considerados grupos de risco conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.

Os critérios prioritários incluem pontos como faixa etária mais avançada e estar na ativa, conforme estabelece a resolução n° 30 da Coordenação da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás (CIB).

O documento foi publicado, em edição extra do Diário Oficial do Estado, na quarta-feira (24/03), por determinação do governador, após deliberação e aprovação do Centro de Operações de Emergência de Goiás (COE-GO). Em discurso, Caiado enalteceu a importância dos policiais no dia a dia dos goianos.

“Repito sempre o quanto vocês foram e são fundamentais para a governabilidade”, reafirmou o governador. “É uma polícia que, em decorrência dessa integração, construída pelo nosso secretário de segurança, mostra que ações conjuntas e compartilhadas alcançam o objetivo de garantir a tranquilidade e a ordem instalada no Estado”, ponderou ao destacar a sensibilidade do COE, que integrou por unanimidade as forças policiais ao calendário vacinal.