Goiás recebe 119,2 mil doses de CoronaVac e AstraZeneca

O Governo de Goiás recebe, nesta sexta-feira (26/03), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde (MS). Ao todo, foram destinadas 119,2 mil doses para o Estado. Deste quantitativo, 94 mil são da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan; e 25,2 mil do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O lote recebido será utilizado para dar continuidade à vacinação de pessoas da terceira idade, conforme a faixa etária de não imunizados de cada município, reduzindo gradativamente a faixa etária. A escolha deste público segue determinação do governador Ronaldo Caiado de priorizar a população mais vulnerável na vacinação contra a Covid-19, visto que os dados epidemiológicos apontam que o número de casos graves, internações e óbitos, neste grupo, é elevado.

Além disso, conforme a resolução nº 30 da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás (CIB), publicada no Diário Oficial de quarta-feira (24/03), foi aprovada a destinação de vacinas contra Covid-19 aos trabalhadores das forças de segurança e salvamento no Estado de Goiás, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e guardas civis municipais. Neste caso, serão encaminhados 5% do total de doses recebidas pelo governo estadual. O critério de imunização, segundo o documento, considera trabalhadores em atividade e por ordem decrescente de idade.

Após conferência da quantidade enviada pelo MS, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) inicia, na próxima segunda-feira (29/03), a distribuição das vacinas para aplicação da primeira dose a todas as 18 Regionais de Saúde, inclusive para as mais distantes, localizadas em Posse e Campos Belos. Após esta etapa, os imunobiológicos serão repassados aos 246 municípios para que as prefeituras, via secretarias municipais de Saúde, continuem com a execução da campanha em seus territórios.