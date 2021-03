Prefeitura de Anápolis lança novo sistema de cadastro para vacinação

A partir dessa sexta-feira, 26, além do Zap da Vacina, moradores de Anápolis contam com mais uma forma de se cadastrarem para receber a vacina contra a Covid-19: o autocadastro pelo site. Neste momento, o cadastro estará liberado para pessoas acima de 60 anos.

Através do sistema, o usuário informa os dados pessoais e anexa foto dos documentos (CPF, RG ou CNH, comprovante de residência de Anápolis e Cartão SUS) nos campos indicados. Ao final do cadastro, é gerado um número de protocolo que a pessoa deve apresentar no dia da vacinação com um documento pessoal de identificação.

O prefeito Roberto Naves entende que é um passo importante no processo de imunização. “O Zap é uma ferramenta excelente e uma grande inovação que nasceu em Anápolis, mas obviamente conforme a faixa etária vai diminuindo, a quantidade de pessoas que necessitam do cadastro é muito grande e passa a ser necessário uma alternativa para que as pessoas possam se cadastrar. Neste caso, vamos permitir que o cidadão escolha se quer fazer isto sozinho no novo sistema ou através do atendimento virtual do Zap. Tudo para agilizar o processo de imunização e vacinar o máximo de pessoas possível.

A população pode acompanhar a divulgação de novas datas nos canais oficiais da Prefeitura.

Link para acessar o sistema de cadastro:

vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar

Para evitar erros, utilize preferencialmente os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.